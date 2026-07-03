O ultramaratonista Henrique Lobo, de 59 anos, em preparação para o desafio "UAI Internacional", convida a comunidade a participar com ele de um treinão solidário. A iniciativa acontece no sábado (4), no Complexo Esportivo da CTI, em Taubaté, a partir das 4h.

No local, Henrique vai correr por 12 horas ininterruptas e os participantes poderão acompanhá-lo correndo, trotando ou mesmo caminhando pelo tempo que quiserem.

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