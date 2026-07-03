O ultramaratonista Henrique Lobo, de 59 anos, em preparação para o desafio "UAI Internacional", convida a comunidade a participar com ele de um treinão solidário. A iniciativa acontece no sábado (4), no Complexo Esportivo da CTI, em Taubaté, a partir das 4h.
No local, Henrique vai correr por 12 horas ininterruptas e os participantes poderão acompanhá-lo correndo, trotando ou mesmo caminhando pelo tempo que quiserem.
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Henrique é ex-obeso e sobrevivente de dois infartos e de um câncer. Sua vida foi transformada pelo esporte. Ele já acumula mais de 20 mil quilômetros como atleta e completou provas icônicas como os 217 km da Badwater, no Vale da Morte (EUA). Agora, o foco total está na 'UAI Internacional', a corrida mineira para a qual foi convidado a participar na categoria 'double'.
Considerada a 'rainha das ultras', a UAI acontece na região de Passa Quatro e tem um percurso original de 235 quilômetros. No entanto, ao aceitar o convite da organização, Henrique fará o trajeto duas vezes seguidas, sem interrupções, totalizando 470 quilômetros. O desafio está marcado para os dias 25 e 26 de julho de 2026.
Treino solidário
Além da preparação física, o treino tem o objetivo de incentivar as pessoas na busca por transformação pessoal por meio da atividade física.
O evento está programado para iniciar às 4h e deve seguir até às 16h. Em parceria com a Prefeitura de Taubaté, serão arrecadados produtos de higiene pessoal que serão doados ao Fussta (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté).
Henrique faz um convite aberto à população para que participe, transformando a pista em um espaço de saúde, solidariedade e superação mútua.
O CTI fica na rua José Roberto Bueno de Mattos, s/n, Vila Edmundo, Taubaté.