03 de julho de 2026
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PRISÃO EM SÃO JOSÉ

'Homem-Aranha do crime' roubou Oxxo 6 vezes em SJC, diz polícia

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

Conhecido pela polícia como o "Homem-Aranha do crime", um homem suspeito de usar uma máscara do super-herói para assaltar lojas da rede Oxxo foi preso em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, ele e um comparsa são responsáveis por seis roubos registrados contra unidades da rede na cidade.

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O suspeito era considerado foragido da Justiça e foi localizado um dia após uma operação policial que já havia resultado na prisão de seu comparsa.

A captura ocorreu após denúncias e informações repassadas pela população, segundo a GCM.

De acordo com a investigação conduzida pelo 3º Distrito Policial de São José dos Campos, o homem utilizava uma máscara do personagem Homem-Aranha para esconder o rosto durante os assaltos, dificultando sua identificação pelas câmeras de segurança.

As imagens obtidas durante a investigação foram fundamentais para esclarecer os crimes. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais civis encontraram e apreenderam a máscara usada pelo suspeito, reforçando as provas reunidas no inquérito.

Seis roubos contra lojas Oxxo

A Polícia Civil identificou dois homens como responsáveis por seis roubos praticados em unidades da rede Oxxo em São José dos Campos.

Na terça-feira (1º), durante diligências realizadas no âmbito da Operação Carga Pesada, policiais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os dois investigados.

Um deles, Wallace Rodrigues Pereira, foi localizado, preso e, segundo a polícia, confessou participação nos crimes. Já Cleber Luiz Ferreira Lima, conhecido pelo apelido de "Homem-Aranha", não foi encontrado nos endereços investigados e passou a ser considerado foragido.

A situação mudou nesta quarta-feira, quando equipes da Guarda Civil Municipal conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, Wallace foi identificado sem qualquer tipo de disfarce em um dos assaltos, o que facilitou sua identificação.

Já Cleber teria recorrido ao uso da máscara do Homem-Aranha para tentar dificultar o trabalho dos investigadores. Mesmo assim, a polícia afirma que conseguiu reunir provas suficientes para representar pela prisão temporária dos suspeitos.

Com a prisão do segundo investigado, a expectativa é que o inquérito seja concluído e encaminhado à Justiça.

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