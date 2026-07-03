Conhecido pela polícia como o "Homem-Aranha do crime", um homem suspeito de usar uma máscara do super-herói para assaltar lojas da rede Oxxo foi preso em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, ele e um comparsa são responsáveis por seis roubos registrados contra unidades da rede na cidade.
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O suspeito era considerado foragido da Justiça e foi localizado um dia após uma operação policial que já havia resultado na prisão de seu comparsa.
A captura ocorreu após denúncias e informações repassadas pela população, segundo a GCM.
De acordo com a investigação conduzida pelo 3º Distrito Policial de São José dos Campos, o homem utilizava uma máscara do personagem Homem-Aranha para esconder o rosto durante os assaltos, dificultando sua identificação pelas câmeras de segurança.
As imagens obtidas durante a investigação foram fundamentais para esclarecer os crimes. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais civis encontraram e apreenderam a máscara usada pelo suspeito, reforçando as provas reunidas no inquérito.
Seis roubos contra lojas Oxxo
A Polícia Civil identificou dois homens como responsáveis por seis roubos praticados em unidades da rede Oxxo em São José dos Campos.
Na terça-feira (1º), durante diligências realizadas no âmbito da Operação Carga Pesada, policiais cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os dois investigados.
Um deles, Wallace Rodrigues Pereira, foi localizado, preso e, segundo a polícia, confessou participação nos crimes. Já Cleber Luiz Ferreira Lima, conhecido pelo apelido de "Homem-Aranha", não foi encontrado nos endereços investigados e passou a ser considerado foragido.
A situação mudou nesta quarta-feira, quando equipes da Guarda Civil Municipal conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão.
Investigação
Segundo a Polícia Civil, Wallace foi identificado sem qualquer tipo de disfarce em um dos assaltos, o que facilitou sua identificação.
Já Cleber teria recorrido ao uso da máscara do Homem-Aranha para tentar dificultar o trabalho dos investigadores. Mesmo assim, a polícia afirma que conseguiu reunir provas suficientes para representar pela prisão temporária dos suspeitos.
Com a prisão do segundo investigado, a expectativa é que o inquérito seja concluído e encaminhado à Justiça.