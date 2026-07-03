Conhecido pela polícia como o "Homem-Aranha do crime", um homem suspeito de usar uma máscara do super-herói para assaltar lojas da rede Oxxo foi preso em São José dos Campos. Segundo a Polícia Civil, ele e um comparsa são responsáveis por seis roubos registrados contra unidades da rede na cidade.

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O suspeito era considerado foragido da Justiça e foi localizado um dia após uma operação policial que já havia resultado na prisão de seu comparsa.