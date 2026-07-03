A Polícia Civil de Caraguatatuba prendeu mais três pessoas investigadas por envolvimento em um homicídio no Morro do Algodão, Caraguatatuba. O crime ocorreu em 7 de maio, quando um homem foi espancado e teve lesões na cabeça, possivelmente causadas por pedradas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O cumprimento dos mandados de prisão se deu na quarta-feira (1º) e quinta-feira (2). Foram detidos dois homens, um de 18 e outro de 23 anos, e uma mulher de 33 anos, localizados em imóveis do bairro onde o crime foi praticado.