03 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Três acusados de matar homem por meio cruel são presos em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/SSP-SP
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Polícia Civil de Caraguatatuba prendeu mais três pessoas investigadas por envolvimento em um homicídio no Morro do Algodão, Caraguatatuba. O crime ocorreu em 7 de maio, quando um homem foi espancado e teve lesões na cabeça, possivelmente causadas por pedradas. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O cumprimento dos mandados de prisão se deu na quarta-feira (1º) e quinta-feira (2). Foram detidos dois homens, um de 18 e outro de 23 anos, e uma mulher de 33 anos, localizados em imóveis do bairro onde o crime foi praticado.

Durante a ação, foi apreendido um telefone celular pertencente a um dos investigados. O aparelho passará por perícia técnica e extração de dados para auxiliar na continuidade das investigações.

O trio foi encaminhado à delegacia de Caraguatatuba, onde prestou depoimento e confessou a participação no homicídio qualificado por meio cruel, além de envolvimento no roubo da motocicleta da vítima.

A Polícia Civil informou que os trabalhos investigativos continuam.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários