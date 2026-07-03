03 de julho de 2026
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MÚSICA

'Noite Lírica' é atração em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SESC
Camerata Joseense Instituto Afam se apresenta no Sesc São José dos Campos
Camerata Joseense Instituto Afam se apresenta no Sesc São José dos Campos

O Sesc São José dos Campos recebe o grupo Camerata Joseense Instituto Afam para o concerto "Noite Lírica". A apresentação, neste sábado (4), reúne grandes obras da história do canto lírico e da música erudita.

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No repertório, árias de ópera de diferentes períodos e estilos na voz de solistas convidados: Vânia Nascimento e Natalia Troni (sopranos), Márcio Faria (tenor) e Flavio Fachini (barítono).

Com formação camerística, o concerto busca aproximar o público da música erudita por meio de uma experiência que alia virtuosismo técnico e sensibilidade interpretativa.

O evento acontece no auditório, às 19h, com ingressos entre R$ 10 e R$ 30. A classificação indicativa é livre.

O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, nº 999, Vila Adyana.

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