O Sesc São José dos Campos recebe o grupo Camerata Joseense Instituto Afam para o concerto "Noite Lírica". A apresentação, neste sábado (4), reúne grandes obras da história do canto lírico e da música erudita.
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No repertório, árias de ópera de diferentes períodos e estilos na voz de solistas convidados: Vânia Nascimento e Natalia Troni (sopranos), Márcio Faria (tenor) e Flavio Fachini (barítono).
Com formação camerística, o concerto busca aproximar o público da música erudita por meio de uma experiência que alia virtuosismo técnico e sensibilidade interpretativa.
O evento acontece no auditório, às 19h, com ingressos entre R$ 10 e R$ 30. A classificação indicativa é livre.
O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, nº 999, Vila Adyana.