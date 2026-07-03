03 de julho de 2026
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JUCA DE CARVALHO

Zona norte de SJC recebe lombada de polímero

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Lombada de polímero foi instalada em caráter experimental
Lombada de polímero foi instalada em caráter experimental

São José dos Campos instalou na região norte a primeira lombada de polímero da cidade. A iniciativa foi concluída nesta quinta-feira (2), na Estrada Juca de Carvalho, em caráter experimental.

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A lombada é diferenciada por ser modular e intertravada, permitindo adaptações à geometria da via. Por ser móvel, o recurso é também sustentável, pois permite seu reaproveitamento em outras localidades em caso de retirada.

Com capacidade para suportar cargas elevadas, a estrutura também é antiderrapante, durável e de fácil manutenção. As cores amarela e preta são projetadas para maior visibilidade, reforçando a segurança de motoristas e pedestres.

A inovação deve aliar segurança e modernidade à estrutura viária de São José dos Campos.

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