São José dos Campos instalou na região norte a primeira lombada de polímero da cidade. A iniciativa foi concluída nesta quinta-feira (2), na Estrada Juca de Carvalho, em caráter experimental.

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A lombada é diferenciada por ser modular e intertravada, permitindo adaptações à geometria da via. Por ser móvel, o recurso é também sustentável, pois permite seu reaproveitamento em outras localidades em caso de retirada.