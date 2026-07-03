A morte do adolescente Douglas Vinícius de Oliveira Santos, de 15 anos, causou comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí. O jovem faleceu nesta quinta-feira (2), e a notícia mobilizou diversas homenagens nas redes sociais.

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Nas mensagens de despedida, amigos destacaram a saudade que Douglas deixará e prestaram solidariedade à família. "Descanse em paz, Douglas. Você fará muita falta aqui", escreveu Lidiane Oliveira de Queiroz.