03 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Adeus, Douglas: morte de adolescente de 15 anos comove o Vale

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Douglas Vinícius de Oliveira Santos, de 15 anos
Douglas Vinícius de Oliveira Santos, de 15 anos

A morte do adolescente Douglas Vinícius de Oliveira Santos, de 15 anos, causou comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí. O jovem faleceu nesta quinta-feira (2), e a notícia mobilizou diversas homenagens nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas mensagens de despedida, amigos destacaram a saudade que Douglas deixará e prestaram solidariedade à família. "Descanse em paz, Douglas. Você fará muita falta aqui", escreveu Lidiane Oliveira de Queiroz.

A publicação sobre o falecimento também emocionou mães que se sensibilizaram com a perda precoce do adolescente. "Tenho um filho dessa idade. Não consigo imaginar a dor desses pais. Que Deus conforte essa família e os amigos", comentou Karisa Hummel.

O velório de Douglas Vinícius será realizado nesta sexta-feira (3), das 10h30 às 14h30, no Campo das Oliveiras, na Sala Paris, localizada na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí.

Após a cerimônia de despedida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

A causa da morte não foi divulgada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários