A morte do adolescente Douglas Vinícius de Oliveira Santos, de 15 anos, causou comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí. O jovem faleceu nesta quinta-feira (2), e a notícia mobilizou diversas homenagens nas redes sociais.
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Nas mensagens de despedida, amigos destacaram a saudade que Douglas deixará e prestaram solidariedade à família. "Descanse em paz, Douglas. Você fará muita falta aqui", escreveu Lidiane Oliveira de Queiroz.
A publicação sobre o falecimento também emocionou mães que se sensibilizaram com a perda precoce do adolescente. "Tenho um filho dessa idade. Não consigo imaginar a dor desses pais. Que Deus conforte essa família e os amigos", comentou Karisa Hummel.
O velório de Douglas Vinícius será realizado nesta sexta-feira (3), das 10h30 às 14h30, no Campo das Oliveiras, na Sala Paris, localizada na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí.
Após a cerimônia de despedida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
A causa da morte não foi divulgada.