03 de julho de 2026
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BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem seis praias impróprias para banho, diz Cetesb

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Cetesb
Praias imprórpias no Litoral Norte
Praias imprórpias no Litoral Norte

Seis praias do Litoral Norte estão impróprias para banho, segundo análises da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). O boletim de balneabilidade que aponta os locais com restrição é válido até a próxima quinta-feira (8).

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Em Ubatuba, devem ser evitadas as praias do Itaguá e Perequê-Mirim. As praias do Sino e Itaquanduba, em Ilhabela; Centro, em Caraguatatuba; e Pontal da Cruz, em São Sebastião, também não são consideradas seguras.

A classificação como imprópria indica que o nível de bactérias encontrado na água é superior ao indicado e pode causar doenças como gastroenterite e infecções de pele.

A contaminação pode ocorrer por esgoto ou por detritos trazidos pela chuva.

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