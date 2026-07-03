Seis praias do Litoral Norte estão impróprias para banho, segundo análises da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). O boletim de balneabilidade que aponta os locais com restrição é válido até a próxima quinta-feira (8).

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Em Ubatuba, devem ser evitadas as praias do Itaguá e Perequê-Mirim. As praias do Sino e Itaquanduba, em Ilhabela; Centro, em Caraguatatuba; e Pontal da Cruz, em São Sebastião, também não são consideradas seguras.