O tombamento de um caminhão causou interdições e congestionamento na Rodovia dos Tamoios (SP-099). O incidente ocorreu no início da manhã de quinta-feira (2), por volta das 5h48, na altura do quilômetro 80, no município de Paraibuna, no sentido sul. Não houve feridos.

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Segundo o CCM (Centro de Controle Multimodal) da Artesp, um caminhão Ford Cargo trafegava pela pista dupla quando apresentou pane no sistema de freios. Ao tentar realizar uma curva, o veículo acabou tombando e permaneceu atravessado sobre a faixa 2 de rolamento.