03 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDO

Condenado a 16 anos por estupro é preso em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso no bairro Vila Velha, em Caçapava. A prisão aconteceu na quinta-feira (2), quando o fugitivo foi abordado em atitude suspeita por policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na Rua Manacá da Serra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante consultas aos sistemas, constatou-se que ele era procurado e tinha pena de 16 anos a cumprir em regime fechado.

Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, onde permanece preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários