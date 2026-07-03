Um homem procurado pela Justiça por estupro de vulnerável foi localizado e preso no bairro Vila Velha, em Caçapava. A prisão aconteceu na quinta-feira (2), quando o fugitivo foi abordado em atitude suspeita por policiais do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na Rua Manacá da Serra.
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Durante consultas aos sistemas, constatou-se que ele era procurado e tinha pena de 16 anos a cumprir em regime fechado.
Ele foi conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, onde permanece preso à disposição da Justiça.