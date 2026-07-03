Um corpo em decomposição foi encontrado na rodovia Presidente Dutra, em Lorena, na noite de quinta-feira (2), após denúncias de mau cheiro perto da estrada. A vítima não tinha documentos, não foi identificada no local e o caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento preventivo quando recebeu informações de que havia um corpo nas margens da Via Dutra, em Lorena. A denúncia citava mau cheiro nas proximidades da rodovia.