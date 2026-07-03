Um corpo em decomposição foi encontrado na rodovia Presidente Dutra, em Lorena, na noite de quinta-feira (2), após denúncias de mau cheiro perto da estrada. A vítima não tinha documentos, não foi identificada no local e o caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita e encontro de cadáver.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar fazia patrulhamento preventivo quando recebeu informações de que havia um corpo nas margens da Via Dutra, em Lorena. A denúncia citava mau cheiro nas proximidades da rodovia.
Os policiais foram até o trecho indicado e encontraram o corpo em avançado estado de decomposição. O registro informa que não havia documento de identificação e que, pelas condições do cadáver, não foi possível definir dados completos da vítima no local.
A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil na noite de quinta-feira e o boletim foi emitido na madrugada desta sexta-feira (3). O caso foi registrado sem autoria conhecida, já que não havia suspeito, testemunha direta ou dinâmica definida no momento inicial.
A Polícia Científica foi acionada para a perícia. Depois dos trabalhos no ponto onde o corpo foi localizado, a vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico. Esse exame pode apontar sinais de violência, causa provável da morte, tempo estimado de óbito e outros dados necessários à investigação.
A investigação deve buscar a causa da morte, a identidade da vítima e a relação do local com o óbito. A perícia no ponto de encontro do corpo pode indicar se havia vestígios, marcas, objetos ou sinais de deslocamento.
O laudo do IML será decisivo para orientar a próxima fase. Se houver sinais de violência, o caso pode mudar de classificação. Se a análise apontar acidente, mal súbito ou outra causa, o procedimento seguirá conforme os elementos técnicos reunidos.