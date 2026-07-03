Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido em ação da Operação Inverno em Campos do Jordão. As prisões ocorreram na noite de quinta-feira (2), no bairro Santo Antônio.

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Policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com apoio da equipe Olho de Águia, monitoraram a área com uso de drones e acompanharam os suspeitos enquanto praticavam tráfico de drogas no local. Foi realizado um cerco e os envolvidos foram presos em flagrante na posse de: