03 de julho de 2026
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OPERAÇÃO INVERNO

Drones monitoram tráfico e dois são presos em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões da Operação Inverno
Apreensões da Operação Inverno

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido em ação da Operação Inverno em Campos do Jordão. As prisões ocorreram na noite de quinta-feira (2), no bairro Santo Antônio.

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Policiais militares da 3ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com apoio da equipe Olho de Águia, monitoraram a área com uso de drones e acompanharam os suspeitos enquanto praticavam tráfico de drogas no local. Foi realizado um cerco e os envolvidos foram presos em flagrante na posse de:

  • 181 pinos com cocaína;
  • 151 porções vácuo de cocaína;
  • 54 porções de maconha;
  • 54 pedras de crack;
  • 49 pinos de K9;
  • 38 unidades de Skank 

Além das drogas, as equipes apreenderam R$ 245 e um aparelho celular.
Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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