A Justiça do Trabalho determinou, em decisão liminar (provisória), que a Urbam (Urbanizadora Municipal) devolva os valores descontados dos trabalhadores grevistas em São José dos Campos.

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A empresa realizou abatimentos no vale-refeição e nos salários, equivalentes a 2 a 7 dias de salário. Alguns trabalhadores afirmam ter recebido cerca de R$ 500 a menos.