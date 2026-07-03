O evento Vila da Copa, em São José dos Campos, recebe a comunidade para torcer pela Seleção Brasileira durante o jogo Brasil x Noruega e, logo na sequência, cair no samba com o grupo Pixote.
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A partida será exibida em um telão e o local contará com uma praça de alimentação e ambiente preparado para a torcida.
Ao apito final, Pixote sobe ao palco e apresenta os maiores sucessos do grupo, como "Mande um Sinal", "Amor e Fé", "Nem de Graça", entre outros.
O encontro acontece na Farma Conde Arena, que fica na Rua Winston Churchill, nº 230, São José dos Campos. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 500.