E se a gente der um pulinho um pouco além da divisa? Coladinho no Vale do Paraíba, o sul do estado do Rio de Janeiro guarda refúgios que parecem que foram desenhados para os dias de frio. Cidades como Itatiaia, a charmosa Penedo e até a pacata Porto Real ficam a uma viagem super rápida de carro e entregam aquele clima gostoso de montanha, arquitetura europeia e, claro, uma culinária de primeira que faz qualquer viagem valer a pena. É o destino perfeito para aquele bate-volta de fim de semana ou uma esticada sem pressa quando o termômetro cai.
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Nossa jornada começa em Penedo, a única colônia finlandesa do Brasil. Para combater o frio com muita personalidade, o Pequena Suécia é uma parada obrigatória. O restaurante fica dentro do hotel de mesmo nome e tem uma atmosfera incrivelmente acolhedora, com muita madeira e detalhes que remetem ao norte da Europa. O forte da casa são os pratos típicos nórdicos e, claro, as fondues maravilhosas. Sentar ali perto da lareira, pedir uma sequência de fondue ou um salmão grelhado com molho de amêndoas e ver a noite fria cair lá fora traz um aconchego difícil de explicar.
Subindo um pouco mais a serra em direção ao Parque Nacional de Itatiaia, a gente encontra o rústico e charmoso Jazz Village Bistro, que fica na região de Engenheiro Passos. O lugar combina duas coisas que nasceram para o inverno: jazz de altíssima qualidade e comida reconfortante. O ambiente tem luz suave, tijolos aparentes e uma energia super intimista. O cardápio aposta em pratos estruturados para o frio, como trutas da região, risotos cremosos e massas artesanais. É o tipo de lugar para você esquecer das horas, curtir a música mansa e tomar um bom vinho tinto.
Para quem quer uma experiência diferente e cheia de história, vale a pena descer um pouquinho a serra e parar em Porto Real. A cidade, que foi a primeira colônia italiana do Brasil, abriga o Restaurante da Família Real. Diferente dos ambientes de montanha, aqui o foco é o resgate daquela comida italiana caseira, farta e quentinha, perfeita para rebater o vento gelado da região. O ambiente é simples, muito familiar e exala aquele perfume de molho de tomate apurando no fogão. As lasanhas e os nhoques recheados saem fumegando direto para a mesa, lembrando aquele almoço de domingo na casa da avó.
Fechando o circuito de volta para o miolo de Penedo, a Casa do Chocolate é o ponto final estratégico para adoçar a viagem antes de pegar a estrada de volta. Não é bem um restaurante para jantar, mas nos dias frios vira um ponto de encontro clássico. O cheiro de chocolate artesanal invade a rua inteira. A grande pedida para aquecer as mãos e o corpo é o chocolate quente cremoso deles, que é uma verdadeira instituição local. Dá para tomar ali mesmo olhando o movimento da Vila Dona Carolina e ainda fazer um estoque de trufas e ramas de chocolate para a semana.
Esses cantinhos colados no Vale mostram que mudar de estado, nem que seja por algumas horas, é a desculpa perfeita para renovar as energias e comer muito bem no inverno.
Serviço e Endereços das Indicações
Pequena Suécia
Rua Das Pedras, 69 - Penedo, Itatiaia - RJ
Jazz Village Bistro
Rua Toledos, 131 - Penedo, Itatiaia - RJ
Restaurante da Família Real
Rua Hilário Dominguito, 84 - Centro, Porto Real - RJ
Casa do Chocolate
Avenida das Mangueiras, 1640 - Penedo, Itatiaia - RJ