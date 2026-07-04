E se a gente der um pulinho um pouco além da divisa? Coladinho no Vale do Paraíba, o sul do estado do Rio de Janeiro guarda refúgios que parecem que foram desenhados para os dias de frio. Cidades como Itatiaia, a charmosa Penedo e até a pacata Porto Real ficam a uma viagem super rápida de carro e entregam aquele clima gostoso de montanha, arquitetura europeia e, claro, uma culinária de primeira que faz qualquer viagem valer a pena. É o destino perfeito para aquele bate-volta de fim de semana ou uma esticada sem pressa quando o termômetro cai.

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Nossa jornada começa em Penedo, a única colônia finlandesa do Brasil. Para combater o frio com muita personalidade, o Pequena Suécia é uma parada obrigatória. O restaurante fica dentro do hotel de mesmo nome e tem uma atmosfera incrivelmente acolhedora, com muita madeira e detalhes que remetem ao norte da Europa. O forte da casa são os pratos típicos nórdicos e, claro, as fondues maravilhosas. Sentar ali perto da lareira, pedir uma sequência de fondue ou um salmão grelhado com molho de amêndoas e ver a noite fria cair lá fora traz um aconchego difícil de explicar.