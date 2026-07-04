As irmãs campineiras Maria Eduarda e Anna Sophya Zini Ferreira (de vermelho na foto) seguem se destacando no cenário do hipismo nacional. Netas de Beto Zini, ex-presidente do Guarani, as jovens amazonas acumulam títulos e posições de destaque em algumas das mais importantes competições da modalidade.

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Maria Eduarda foi campeã da Copa Brasil e do Ranking da Federação Paulista de Hipismo, enquanto Anna Sophya conquistou importantes resultados em campeonatos estaduais e nacionais. Com dedicação aos treinos e presença constante nas pistas, as irmãs vêm consolidando seus nomes entre os talentos da nova geração do esporte. A próxima prova que a dupla vai participar é o Campeonato Brasileiro de Salto em Indaiatuba, de 10 a 13 de setembro.

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