04 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ANTONIA MARIA

Talento em família

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Anna e Maria Eduarda Zini Ferreira
Anna e Maria Eduarda Zini Ferreira

As irmãs campineiras Maria Eduarda e Anna Sophya Zini Ferreira (de vermelho na foto) seguem se destacando no cenário do hipismo nacional. Netas de Beto Zini, ex-presidente do Guarani, as jovens amazonas acumulam títulos e posições de destaque em algumas das mais importantes competições da modalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Maria Eduarda foi campeã da Copa Brasil e do Ranking da Federação Paulista de Hipismo, enquanto Anna Sophya conquistou importantes resultados em campeonatos estaduais e nacionais. Com dedicação aos treinos e presença constante nas pistas, as irmãs vêm consolidando seus nomes entre os talentos da nova geração do esporte. A próxima prova que a dupla vai participar é o Campeonato Brasileiro de Salto em Indaiatuba, de 10 a 13 de setembro. 
Conheça os perfis no instagram: @eq_.Ferreira e eq_.anninha

Anna Sophya Zini Ferreira
Anna Sophya Zini Ferreira
Anna Sophya Zini Ferreira
Anna Sophya Zini Ferreira
Anna Sophya Zini Ferreira
Anna Sophya Zini Ferreira
Maria Eduarda Zini Ferreira
Maria Eduarda Zini Ferreira
Maria Eduarda Zini Ferreira
Maria Eduarda Zini Ferreira
Maria Eduarda Zini Ferreira
Maria Eduarda Zini Ferreira

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários