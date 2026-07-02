O casamento de Thiago Brennand em Potim com a advogada Karina Kufa foi formalizado nesta quinta-feira (2) por procuração pública no Cartório de Notas e Registro Civil do município. Brennand está preso em regime fechado na penitenciária de Potim, e a união não exigiu deslocamento do empresário até o cartório nem cerimônia dentro da unidade prisional. As informações são do Estadão.

Como foi feito o casamento de Thiago Brennand em Potim?

A união civil foi realizada por meio de procuração pública com poderes especiais, instrumento usado quando uma das partes não comparece pessoalmente ao ato. No caso, Brennand foi representado no cartório, já que permanece no sistema prisional.

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