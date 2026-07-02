O casamento de Thiago Brennand em Potim com a advogada Karina Kufa foi formalizado nesta quinta-feira (2) por procuração pública no Cartório de Notas e Registro Civil do município. Brennand está preso em regime fechado na penitenciária de Potim, e a união não exigiu deslocamento do empresário até o cartório nem cerimônia dentro da unidade prisional. As informações são do Estadão.
Como foi feito o casamento de Thiago Brennand em Potim?
A união civil foi realizada por meio de procuração pública com poderes especiais, instrumento usado quando uma das partes não comparece pessoalmente ao ato. No caso, Brennand foi representado no cartório, já que permanece no sistema prisional.
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Para justificar a ausência do noivo no cartório, a administração penitenciária emitiu um atestado de permanência carcerária. O documento comprova que o preso permanece na unidade e permite que o ato civil tenha sequência sem deslocamento externo.
O proclama de casamento, aviso público obrigatório antes da formalização da união, foi publicado em 26 de junho, sob matrícula informada pelo cartório. Esse procedimento serve para dar publicidade ao casamento e abrir prazo para eventual manifestação de impedimento legal.
Quem é Karina Kufa?
Karina Kufa é advogada e integra a equipe de defesa de Thiago Brennand em processos criminais. Ela tem atuação conhecida no Direito Eleitoral e já participou de casos de repercussão nacional.
A advogada afirmou em entrevistas que se aproximou de Brennand após passar a atuar na defesa dele. Ela também declarou que acredita na inocência do agora marido e na reversão das condenações no Judiciário.
Segundo a versão apresentada por Karina, o relacionamento começou por conversas no parlatório da penitenciária. Ela relatou que não houve contato físico entre os dois, já que os encontros ocorreram separados por vidro.
O que é casamento por procuração?
O casamento por procuração é uma forma de união civil prevista na legislação brasileira. O Código Civil permite o ato por instrumento público, desde que a procuração tenha poderes especiais para esse fim.
Na prática, a pessoa ausente autoriza um representante a declarar sua vontade no ato do casamento. Esse recurso pode ser usado em situações nas quais um dos noivos não consegue comparecer pessoalmente por motivo legal, distância, doença, restrição de locomoção ou prisão.
O casamento por procuração não elimina as exigências do casamento civil. O cartório ainda precisa observar a habilitação, a publicação dos proclamas, a análise documental e a inexistência de impedimentos legais.
Por que o caso tem repercussão nacional?
O caso teve repercussão porque Thiago Brennand foi condenado em processos ligados a estupro e agressões contra mulheres, com penas que somam mais de 20 anos de prisão, conforme informações divulgadas sobre as decisões judiciais. A defesa dele contesta as condenações e busca a reversão nos tribunais.
Brennand está preso desde 2023, após extradição dos Emirados Árabes Unidos. Ele deixou o Brasil antes da expedição de ordens de prisão e retornou ao país após o processo de extradição.
O casamento também gerou atenção porque a noiva integra a defesa criminal do empresário. A relação entre advogado e cliente exige cautela ética e transparência, especialmente em casos de grande exposição pública e múltiplas ações judiciais.
O que muda nos processos criminais de Brennand?
O casamento não altera automaticamente as condenações, os recursos ou a execução penal de Brennand. A união civil cria efeitos no campo familiar e patrimonial, mas não modifica, por si só, decisões criminais já proferidas.
Eventuais mudanças nos processos dependem de recursos, decisões judiciais, provas, teses da defesa e análise dos tribunais. A situação prisional também depende da execução penal e de decisões do Judiciário.
Como Karina Kufa atua na defesa, o caso pode abrir discussão pública sobre limites éticos, sigilo profissional e relação pessoal entre defensora e cliente. Essas questões, porém, dependem de análise jurídica específica e não significam irregularidade automática no casamento.
Qual é a relação do caso com o sistema prisional do Vale do Paraíba?
Potim faz parte da região do Vale do Paraíba e abriga unidades prisionais que recebem presos em diferentes regimes. A cidade passou a aparecer com mais frequência em noticiários nacionais após movimentações de detentos de alta repercussão.
A reportagem já mostrou que presos em regime fechado, como Thiago Brennand, Robinho e outros nomes conhecidos, não têm direito à saída temporária, benefício voltado a detentos do regime semiaberto.
Em outra reportagem, o portal explicou que a saída temporária no Vale do Paraíba e Litoral Norte depende do regime de cumprimento de pena e de autorização judicial. O tema ajuda o leitor a diferenciar prisão em regime fechado, semiaberto e benefícios previstos na execução penal.
O portal também registrou que unidades de Potim aparecem entre os presídios da região com presos beneficiados em saídas temporárias, mas esse tipo de benefício não alcança quem cumpre pena em regime fechado, como apontado em matéria sobre a saída temporária de presos no Vale do Paraíba.
Quais pontos ainda podem ter novos desdobramentos?
O casamento civil já foi formalizado, mas a repercussão pode continuar nos campos jurídico, ético e público. Ainda pode haver manifestação de órgãos de classe, novas entrevistas das partes ou questionamentos sobre a atuação da defesa.
No campo criminal, os processos seguem o curso dos recursos e das decisões judiciais. A defesa sustenta a inocência de Brennand, enquanto as condenações já impostas permanecem como base da situação prisional atual até decisão judicial diversa.
Para o leitor, o principal ponto é separar três assuntos: a validade civil do casamento por procuração, a situação prisional do empresário e o mérito dos processos criminais. Cada tema tem regra própria e depende de autoridades diferentes.
Perguntas frequentes sobre casamento de Thiago Brennand em Potim
Thiago Brennand se casou em Potim?
Sim. O casamento com a advogada Karina Kufa foi formalizado por procuração pública no Cartório de Notas e Registro Civil de Potim.
Thiago Brennand saiu da penitenciária para casar?
Não. A união ocorreu por procuração pública, sem deslocamento do noivo ao cartório e sem cerimônia dentro da penitenciária.
O que é casamento por procuração?
É o casamento civil no qual uma pessoa autoriza um representante, por instrumento público com poderes especiais, a declarar sua vontade no ato.
Quem é Karina Kufa?
Karina Kufa é advogada, especialista em Direito Eleitoral, e integra a defesa criminal de Thiago Brennand.
O casamento muda a situação criminal de Brennand?
Não. O casamento gera efeitos civis, mas não altera automaticamente condenações, recursos ou a execução penal.