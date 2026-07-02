A Prefeitura de Taubaté está com inscrições abertas para mais de 100 cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pelas unidades da Escola do Trabalho. Ao todo, são disponibilizadas mais de 1.000 vagas para turmas com início no segundo semestre.
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As oportunidades são destinadas a moradores do município que desejam ingressar em uma nova profissão, ampliar a qualificação profissional ou adquirir novos conhecimentos para o mercado de trabalho.
Os cursos abrangem diferentes áreas, entre elas beleza, informática e tecnologia, elétrica, administração e gestão, moda e costura, gastronomia, idiomas e artesanato.
Para efetuar a matrícula, é necessário ser morador de Taubaté, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, além de atender aos requisitos específicos de cada curso, quando houver.
A relação completa dos cursos, vagas e datas de início pode ser consultada no sistema de inscrições da Escola do Trabalho.
Informações e inscrições
Mais informações e consulta de vagas:
https://sigadep.com.br/proximas_turmas.php
Telefones das unidades:
- Escola do Trabalho Ato do Cristo: (12) 3131-6457
- Escola do Trabalho Areão: (12) 3131-6458
- Escola do Trabalho Cecap: (12) 3131-6459
- Escola do Trabalho Centro: (12) 3131-6460
- Escola do Trabalho Estiva: (12) 3131-6461
- Escola do Trabalho Jabuticabeiras I: (12) 3131-6463
- Escola do Trabalho Jabuticabeiras II: (12) 3131-6464
- Escola do Trabalho Sítio Santo Antônio: (12) 3131-6462