A Prefeitura de Taubaté está com inscrições abertas para mais de 100 cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pelas unidades da Escola do Trabalho. Ao todo, são disponibilizadas mais de 1.000 vagas para turmas com início no segundo semestre.

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As oportunidades são destinadas a moradores do município que desejam ingressar em uma nova profissão, ampliar a qualificação profissional ou adquirir novos conhecimentos para o mercado de trabalho.