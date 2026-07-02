A Prefeitura de São José dos Campos começou a aplicar a vacina Pneumocócica 20 (Pneumo 20) na rede municipal de saúde. O imunizante é destinado, inicialmente, a crianças de até 5 anos e amplia a proteção contra doenças causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite e infecções invasivas.

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A principal mudança é que a nova vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria, ampliando a cobertura em relação às versões utilizadas anteriormente.