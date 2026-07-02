A Prefeitura de São José dos Campos começou a aplicar a vacina Pneumocócica 20 (Pneumo 20) na rede municipal de saúde. O imunizante é destinado, inicialmente, a crianças de até 5 anos e amplia a proteção contra doenças causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonia, meningite e infecções invasivas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A principal mudança é que a nova vacina protege contra 20 sorotipos da bactéria, ampliando a cobertura em relação às versões utilizadas anteriormente.
Para crianças que ainda não iniciaram a vacinação contra o pneumococo, o esquema recomendado prevê a aplicação da Pneumo 20 aos 2 meses de idade, da Pneumo 10 aos 4 meses e uma dose de reforço da Pneumo 20 aos 12 meses, respeitando o intervalo mínimo de 60 dias após a segunda dose.
As crianças que já completaram o esquema vacinal com a Pneumo 10, composto por duas doses e um reforço, não precisam receber a Pneumo 20.
A vacina também será disponibilizada para prematuros com idade gestacional igual ou inferior a 36 semanas e seis dias, até 23 meses de idade; idosos com 60 anos ou mais acamados ou institucionalizados; e indígenas com mais de 5 anos que não tenham recebido vacina pneumocócica conjugada.
Neste primeiro momento, pessoas com condições clínicas especiais poderão receber a Pneumo 20 mediante solicitação das unidades de saúde ao Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE). A autorização e o envio das doses são de responsabilidade do Governo do Estado.
Segundo a Prefeitura, a estratégia será mantida enquanto houver estoque das vacinas Pneumo 10 e Pneumo 13. Após o término dessas doses, o esquema vacinal passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20.
Onde se vacinar
A imunização está disponível nas 40 UBSs Resolve e nas cinco Unidades Avançadas de São José dos Campos, de segunda a sexta-feira. A aplicação das vacinas é encerrada uma hora antes do fechamento de cada unidade.
Os moradores podem procurar qualquer unidade de saúde do município, independentemente da região onde residem. Pais e responsáveis por crianças com vacinas em atraso devem levar a caderneta de vacinação para avaliação e atualização do esquema vacinal.
A plataforma Vacina Rápida, disponível no site da Prefeitura e no aplicativo Saúde na Mão, informa a disponibilidade de doses e o tempo médio de espera em cada unidade.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença pneumocócica é uma das principais causas de mortalidade infantil por doenças preveníveis. A ampliação da cobertura vacinal busca reduzir casos graves, internações e mortes relacionadas à infecção.