A Polícia Civil realizou a segunda fase da Operação Carga Pesada, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento em furtos e roubos de caminhões e cargas na região.

A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em São José dos Campos e Santa Branca. Também havia um mandado de prisão temporária contra um dos investigados, mas ele não foi encontrado nos endereços vistoriados e passou a ser considerado foragido.

Segundo a polícia, as buscas ocorreram em uma estrada rural de Santa Branca e em um imóvel no bairro Rio Cumprido, em São José dos Campos.