A Polícia Civil realizou a segunda fase da Operação Carga Pesada, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento em furtos e roubos de caminhões e cargas na região.
A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em São José dos Campos e Santa Branca. Também havia um mandado de prisão temporária contra um dos investigados, mas ele não foi encontrado nos endereços vistoriados e passou a ser considerado foragido.
Segundo a polícia, as buscas ocorreram em uma estrada rural de Santa Branca e em um imóvel no bairro Rio Cumprido, em São José dos Campos.
Durante a operação, os agentes apreenderam grande quantidade de essências de narguilé e equipamentos usados para o consumo do produto. De acordo com o boletim de ocorrência, não foram apresentados documentos que comprovassem a origem das mercadorias.
O material foi apreendido por suspeita de ligação com crimes patrimoniais e será encaminhado para análise técnica.
A Operação Carga Pesada faz parte de uma estratégia da Segurança Pública para combater crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos que atingem o transporte de cargas na região.