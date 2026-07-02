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Fundhas abre 2.000 vagas em cursos gratuitos EaD

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Fundhas abre 2.000 vagas em cursos gratuitos EaD
Fundhas abre 2.000 vagas em cursos gratuitos EaD

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), abriu 2.000 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade de EAD (Educação a Distância). As oportunidades são destinadas a moradores de São José dos Campos.

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As inscrições podem ser feitas entre 2 e 30 de julho pela internet, na página do programa Qualifica São José, disponível no site da Prefeitura. Também é possível se inscrever pela Central 156, por telefone, aplicativo ou portal de atendimento. As aulas estão previstas para começar no dia 5 de agosto.

Ao todo, são oferecidos quatro cursos, cada um com 500 vagas: Recepcionista, Cuidados com a Saúde da 3ª Idade, Familiarização Aeronáutica e Ações Eficazes em Vendas.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação profissional por meio do ensino a distância, permitindo que os participantes realizem os cursos de forma online.

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