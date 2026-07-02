A Polícia Civil investiga a realização de supostas lutas clandestinas no bairro Olaria, em Caraguatatuba. O caso foi encaminhado pela Guarda Civil Municipal, que informou ter sido acionada duas vezes para atender ocorrências no local.

Segundo a GCM, ao perceberem a chegada das equipes, os participantes do "MMA Fight Nóias Olaria" se dispersaram rapidamente, o que impediu a realização de abordagens.

A prática pode configurar crimes como lesão corporal e participação em rixa. Caso seja confirmada a existência de apostas em dinheiro, também pode haver enquadramento como contravenção penal por jogo de azar.