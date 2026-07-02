02 de julho de 2026
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LUTA LIVRE

Luta clandestina: polícia apura suspeita de 'MMA Nóia' na região

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Luta livre é registrada na região
Luta livre é registrada na região

A Polícia Civil investiga a realização de supostas lutas clandestinas no bairro Olaria, em Caraguatatuba. O caso foi encaminhado pela Guarda Civil Municipal, que informou ter sido acionada duas vezes para atender ocorrências no local.

Segundo a GCM, ao perceberem a chegada das equipes, os participantes do "MMA Fight Nóias Olaria" se dispersaram rapidamente, o que impediu a realização de abordagens.

A prática pode configurar crimes como lesão corporal e participação em rixa. Caso seja confirmada a existência de apostas em dinheiro, também pode haver enquadramento como contravenção penal por jogo de azar.

Os confrontos teriam relação com disputas entre pessoas ligadas a atividades criminosas, que usariam as lutas para resolver desavenças. Algumas disputas também teriam premiação em dinheiro.

Mulheres e adolescentes também estariam participando dos confrontos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram lutas sem divisão por categorias de peso, colocando participantes com grande diferença física em confronto.

A Polícia Civil ficará responsável por apurar as circunstâncias, identificar os envolvidos e verificar se houve crimes nas ocorrências.

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