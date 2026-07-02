A Prefeitura de Taubaté iniciou as obras de macrodrenagem na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo. A intervenção tem como objetivo adequar o sistema de drenagem da via e será executada em etapas para reduzir os impactos no trânsito da região.

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Os serviços incluem a instalação de uma nova linha de aduelas de concreto para a macrodrenagem e a readequação da rede de microdrenagem. A obra é realizada por meio de convênio entre o município e o Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Agência SP Águas e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.