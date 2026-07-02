A Prefeitura de Taubaté iniciou as obras de macrodrenagem na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo. A intervenção tem como objetivo adequar o sistema de drenagem da via e será executada em etapas para reduzir os impactos no trânsito da região.
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Os serviços incluem a instalação de uma nova linha de aduelas de concreto para a macrodrenagem e a readequação da rede de microdrenagem. A obra é realizada por meio de convênio entre o município e o Governo do Estado de São Paulo, com recursos da Agência SP Águas e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
A primeira etapa dos trabalhos começou no trecho entre as ruas Benedito Cursino dos Santos e Portugal, na região central da cidade.
Para a execução da obra, parte da área de dispersão da avenida está sendo utilizada como canteiro de obras. No local foram instalados contêineres e está sendo feito o armazenamento de máquinas, equipamentos e materiais utilizados nos serviços.
A empresa Land Vale Construções é a responsável pela execução da obra, após contratação por meio de licitação pública. Além da execução, a empresa elaborou os estudos e projetos técnicos necessários para a intervenção, incluindo levantamentos topográficos, sondagens, estudos hidrológicos e hidráulicos, além dos projetos de micro e macrodrenagem.
A Prefeitura informou que o cronograma foi dividido em fases para minimizar os impactos na mobilidade urbana durante o andamento das obras.