São José dos Campos inaugura neste sábado (4), às 10h, a Arena Sanja Gamer, primeira arena gamer pública do Estado de São Paulo. O espaço funcionará no auditório do Museu Municipal e terá atividades gratuitas voltadas aos esportes eletrônicos, tecnologia, comunicação e produção audiovisual.

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A abertura integra a programação oficial de comemoração pelos 259 anos do município, celebrado em 27 de julho. O projeto foi implantado no Museu Municipal, administrado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com recursos da Lei de Incentivo Fiscal.