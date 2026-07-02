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ATRAÇÃO

São José ganha primeira arena gamer pública neste sábado (4)

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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São José ganha primeira arena gamer pública neste sábado (4)
São José ganha primeira arena gamer pública neste sábado (4)

São José dos Campos inaugura neste sábado (4), às 10h, a Arena Sanja Gamer, primeira arena gamer pública do Estado de São Paulo. O espaço funcionará no auditório do Museu Municipal e terá atividades gratuitas voltadas aos esportes eletrônicos, tecnologia, comunicação e produção audiovisual.

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A abertura integra a programação oficial de comemoração pelos 259 anos do município, celebrado em 27 de julho. O projeto foi implantado no Museu Municipal, administrado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com recursos da Lei de Incentivo Fiscal.

A cerimônia de inauguração será aberta ao público. Durante o evento, serão apresentados a estrutura da arena, o funcionamento das atividades, a metodologia adotada e as oportunidades que serão oferecidas aos participantes.

A Arena Sanja Gamer disponibilizará gratuitamente ações relacionadas ao universo dos games, esportes eletrônicos, empreendedorismo, cidadania, comunicação digital, audiovisual e tecnologia.

Além das atividades voltadas aos jogos eletrônicos, o projeto oferecerá conteúdos sobre saúde mental, design, fotografia, redes sociais e produção de vídeos, buscando ampliar a formação dos participantes em diferentes áreas.

A iniciativa conta com apoio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e tem como proposta utilizar o interesse pelos games para estimular o desenvolvimento de competências técnicas e habilidades voltadas ao mercado de trabalho.

O projeto recebeu incentivo, por meio da Lei de Incentivo Fiscal, das empresas Brasa, Valle, Atrio e Mercure Hotel São José dos Campos.

Como funciona a LIF

A LIF (Lei de Incentivo Fiscal) é um mecanismo municipal de financiamento de projetos artístico-culturais por meio de renúncia fiscal. O programa permite que contribuintes destinem até 100% do valor devido de IPTU ou ISS para projetos culturais aprovados no município.

Além do incentivo fiscal, os patrocinadores devem realizar uma contrapartida correspondente a 20% do valor destinado ao projeto, com recursos próprios, que também pode ser complementada por terceiros.

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