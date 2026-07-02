A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (4) a primeira edição da feira itinerante de adoção de cães e gatos. A ação será realizada das 10h às 14h, no Parque Ribeirão Vermelho, e faz parte da programação de aniversário pelos 259 anos do município.

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O evento acontecerá próximo à Portaria B do parque, na Avenida Fernando Sabino, 2.000, no Urbanova. Animais resgatados pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) estarão disponíveis para adoção. Todos já passaram por castração, vacinação e microchipagem.