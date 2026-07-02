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PETS

SJC promove primeira feira itinerante de adoção de cães e gatos

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Claudio Vieira/PMSJC
SJC promove primeira feira itinerante de adoção de cães e gatos
SJC promove primeira feira itinerante de adoção de cães e gatos

A Prefeitura de São José dos Campos realiza neste sábado (4) a primeira edição da feira itinerante de adoção de cães e gatos. A ação será realizada das 10h às 14h, no Parque Ribeirão Vermelho, e faz parte da programação de aniversário pelos 259 anos do município.

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O evento acontecerá próximo à Portaria B do parque, na Avenida Fernando Sabino, 2.000, no Urbanova. Animais resgatados pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) estarão disponíveis para adoção. Todos já passaram por castração, vacinação e microchipagem.

Antes da feira, os interessados podem consultar no site oficial da Prefeitura os animais aptos para adoção e conhecer informações sobre cada um.

Durante o evento, a Prefeitura também apresentará o Cartão Pet Sênior, programa voltado aos adotantes de cães e gatos idosos, com deficiência ou doenças preexistentes. Os tutores dos animais contemplados terão acesso a atendimento veterinário custeado pelo município durante toda a vida do pet.

Além da adoção, a população poderá levar cães e gatos para receber gratuitamente a vacina antirrábica e a microchipagem. Não é necessário agendamento. Para participar, o animal deve ter pelo menos quatro meses de idade. Os tutores precisam apresentar documento pessoal, comprovante de residência e a carteira de vacinação do pet.

O microchip implantado nos animais funciona como um sistema de identificação eletrônica, reunindo um código exclusivo com informações do tutor e do animal. A tecnologia auxilia na localização em casos de perda, abandono, furto ou maus-tratos.

Como adotar

Para adotar um animal é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência em São José dos Campos.

Quem pretende adotar um cão deve levar coleira e guia. No caso dos gatos, é obrigatória a caixa de transporte.

Os interessados em adotar felinos também precisam apresentar fotos que comprovem a instalação de telas de proteção em janelas, varandas ou outros dispositivos que impeçam o acesso do animal à rua.

Desde 2021, aproximadamente 500 animais acolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses já foram adotados por moradores do município.

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