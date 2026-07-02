Uma técnica de enfermagem de 43 anos foi morta a tiros dentro da própria casa na manhã em que se preparava para trabalhar. Segundo as investigações, o autor dos disparos gravou um áudio logo após o crime e o enviou a uma familiar, dizendo: "matei minha princesa". O ataque ocorreu na frente dos dois filhos da vítima.
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O crime foi registrado em Araquari, no estado de Santa Catarina. De acordo com as informações apuradas, a mulher tomava café e se organizava para iniciar o plantão em uma unidade de pronto atendimento quando o marido entrou na residência armado e efetuou cinco disparos.
Após atingir a esposa, o homem ainda tentou atirar contra o filho mais velho, de 26 anos. O disparo, no entanto, acertou a porta da casa. No imóvel também estava uma criança de 7 anos, que presenciou o assassinato.
No áudio encaminhado à familiar, o suspeito também afirmou que pretendia matar o próprio irmão, a quem acusava de manter um relacionamento com a vítima. Segundo ele, o plano não foi concluído porque sofreu um acidente de moto durante a fuga e não conseguiu chegar ao destino.
Familiares relataram que o homem era extremamente ciumento e que as ameaças contra a esposa eram frequentes. O caso será investigado pelas autoridades, que apuram todas as circunstâncias do feminicídio.