Uma técnica de enfermagem de 43 anos foi morta a tiros dentro da própria casa na manhã em que se preparava para trabalhar. Segundo as investigações, o autor dos disparos gravou um áudio logo após o crime e o enviou a uma familiar, dizendo: "matei minha princesa". O ataque ocorreu na frente dos dois filhos da vítima.

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O crime foi registrado em Araquari, no estado de Santa Catarina. De acordo com as informações apuradas, a mulher tomava café e se organizava para iniciar o plantão em uma unidade de pronto atendimento quando o marido entrou na residência armado e efetuou cinco disparos.