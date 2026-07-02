Um médico de 29 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel. A vítima, identificada como Mateus Felipe Batista Rios, foi localizada sem sinais de vida após funcionários estranharem a ausência de movimentação no local.
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O caso foi registrado na cidade de Anápolis (GO), na terça-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada depois que empregados do hotel perceberam que o médico não saía do quarto desde a noite anterior.
Ao entrarem no apartamento, os policiais encontraram Mateus deitado na cama, aparentemente já sem sinais vitais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e confirmou o óbito no local.
A Polícia Civil de Goiás assumiu a investigação e irá apurar as circunstâncias da morte, além de determinar a causa por meio dos procedimentos periciais.