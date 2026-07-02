Uma mulher de 28 anos denunciou ter sido incendiada pelo companheiro após ele se irritar ao vê-la com as unhas pintadas de vermelho. O caso ocorreu na última terça-feira (30), e o suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal contra a mulher, sequestro e cárcere privado.
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O crime aconteceu em Bandeirantes, no Norte do Paraná. A vítima sofreu queimaduras nos seios, no pescoço e nos dedos. Ela recebeu atendimento médico e, conforme informações divulgadas pelas autoridades, não corre risco.
O suspeito foi identificado como Alex José de Araújo. Após a prisão, ele foi encaminhado para interrogatório, onde negou todas as acusações apresentadas pela vítima.
Segundo o depoimento da mulher à polícia, o companheiro ficou revoltado após vê-la com as unhas pintadas de vermelho. A partir disso, ela afirma que foi atacada e teve o corpo incendiado.
Durante o interrogatório, Alex apresentou uma versão diferente dos fatos. De acordo com ele, o relacionamento estava chegando ao fim e a mulher não aceitava a separação. O suspeito alegou que a companheira teria provocado a situação para incriminá-lo e afirmou que ela mesma colocou fogo no próprio corpo.
Até o momento, Alex José de Araújo não constituiu advogado para atuar em sua defesa no processo. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da ocorrência.