Uma mulher de 28 anos denunciou ter sido incendiada pelo companheiro após ele se irritar ao vê-la com as unhas pintadas de vermelho. O caso ocorreu na última terça-feira (30), e o suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal contra a mulher, sequestro e cárcere privado.

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O crime aconteceu em Bandeirantes, no Norte do Paraná. A vítima sofreu queimaduras nos seios, no pescoço e nos dedos. Ela recebeu atendimento médico e, conforme informações divulgadas pelas autoridades, não corre risco.