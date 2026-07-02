Uma diarista de 30 anos confessou à Polícia Civil ter matado um casal de idosos e afirmou, em depoimento, que queria obter dinheiro para “curtir a vida”. Segundo a investigação, ela teria dopado as vítimas antes do crime e levado cerca de R$ 18 mil, joias e relógios do apartamento onde os idosos moravam.

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O caso ocorreu no Bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). As vítimas foram identificadas como Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e Maria Clotilde, de 76, encontrados mortos no imóvel na última terça-feira (30).