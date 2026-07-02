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Diarista mata idosos e queria dinheiro para 'curtir a vida'

Por Da Redação | Belo Horizonte (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Diarista mata idosos e queria dinheiro para 'curtir a vida'
Diarista mata idosos e queria dinheiro para 'curtir a vida'

Uma diarista de 30 anos confessou à Polícia Civil ter matado um casal de idosos e afirmou, em depoimento, que queria obter dinheiro para “curtir a vida”. Segundo a investigação, ela teria dopado as vítimas antes do crime e levado cerca de R$ 18 mil, joias e relógios do apartamento onde os idosos moravam.

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O caso ocorreu no Bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). As vítimas foram identificadas como Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e Maria Clotilde, de 76, encontrados mortos no imóvel na última terça-feira (30).

De acordo com a polícia, a suspeita relatou ter administrado medicamentos aos idosos antes do crime. Após a ação, ela fugiu da capital mineira.

A mulher foi localizada e presa em um hotel na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Em depoimento, declarou ser viciada em jogos de azar e acumuladora.

A Polícia Civil informou que parte do dinheiro e dos objetos levados já foi recuperada. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

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