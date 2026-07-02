Um adolescente de 14 anos morreu após ser atacado por piranhas enquanto mergulhava em um rio. O jovem foi retirado da água com ferimentos graves, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

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O acidente aconteceu no interior do Amazonas. De acordo com as informações divulgadas, o adolescente havia saltado de uma árvore para entrar no rio quando foi surpreendido pelos peixes.