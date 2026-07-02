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TRAGÉDIA

Adolescente morre após ataque de piranhas durante mergulho em rio

Por Da Redação | Amazonas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Adolescente morre após ataque de piranhas durante mergulho em rio
Adolescente morre após ataque de piranhas durante mergulho em rio

Um adolescente de 14 anos morreu após ser atacado por piranhas enquanto mergulhava em um rio. O jovem foi retirado da água com ferimentos graves, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

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O acidente aconteceu no interior do Amazonas. De acordo com as informações divulgadas, o adolescente havia saltado de uma árvore para entrar no rio quando foi surpreendido pelos peixes.

Salva-vidas que estavam próximos ao local realizaram o resgate e encaminharam a vítima para um hospital da região. Apesar do atendimento médico, o garoto morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos.

As autoridades investigam as circunstâncias do caso para esclarecer como ocorreu o ataque e apurar todos os detalhes da ocorrência.

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