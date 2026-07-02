Um menino de 10 anos foi indiciado por homicídio por um tribunal juvenil após a morte de um bebê de sete meses, atingido por um disparo de arma de fogo. O pai da criança, de 19 anos, também responderá por homicídio qualificado em segundo grau e por colocar em risco o bem-estar de um menor.
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O caso ocorreu no estado do Missouri, nos Estados Unidos, no último dia 26 de junho. De acordo com a investigação, o menino teria pegado uma arma que estava escondida sob o colchão da cama e efetuado o disparo que atingiu o bebê.
As autoridades apuraram que a criança de 10 anos já conhecia o local onde a arma era guardada e havia tido acesso ao armamento em outras ocasiões. A polícia informou que o revólver pertencia ao pai do bebê.
Após o disparo, policiais levaram a vítima às pressas para um hospital da região em uma viatura. Apesar das tentativas de reanimação realizadas por agentes e pela equipe médica, o bebê não resistiu aos ferimentos.
O caso ganhou repercussão após uma prima do pai da criança criar um abaixo-assinado na internet em defesa do jovem. No texto, ela reconhece que manter uma arma carregada ao alcance de outras pessoas foi um erro, mas argumenta que ele jamais imaginou que a situação pudesse terminar em tragédia.
Segundo a familiar, a falha foi resultado de um erro de julgamento, sem qualquer intenção de provocar a morte do filho. Ela pede que o caso seja analisado levando em consideração que não houve, segundo sua versão, intenção criminosa por parte do pai.