Um menino de 10 anos foi indiciado por homicídio por um tribunal juvenil após a morte de um bebê de sete meses, atingido por um disparo de arma de fogo. O pai da criança, de 19 anos, também responderá por homicídio qualificado em segundo grau e por colocar em risco o bem-estar de um menor.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no estado do Missouri, nos Estados Unidos, no último dia 26 de junho. De acordo com a investigação, o menino teria pegado uma arma que estava escondida sob o colchão da cama e efetuado o disparo que atingiu o bebê.