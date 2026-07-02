O São José Futsal entra em quadra contra o Minas na noite desta sexta-feira (3), a partir das 21h, no ginásio Altos da Ponte, em São José dos Campos, pela 11ª rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal) e vive um momento dos mais delicados na temporada.
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Afinal de contas, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, está na lanterna, com 5 pontos e apenas uma vitória somada no torneio, em casa, contra o Umuarama. Na rodada anterior, como visitante, perdeu para o Cascavel (PR) e voltou a ter um resultado ruim.
Agora, o São José conta com o apoio da torcida para tentar sair da última colocação e tentar fugir de um inédito rebaixamento para a Liga Silver, a segunda divisão nacional. No entanto, terá pela frente um adversário tradicional e que está em situação melhor, em 11º, com 9 pontos conquistados e tenta se aproximar da classificação.