O São José Futsal entra em quadra contra o Minas na noite desta sexta-feira (3), a partir das 21h, no ginásio Altos da Ponte, em São José dos Campos, pela 11ª rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal) e vive um momento dos mais delicados na temporada.

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Afinal de contas, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, está na lanterna, com 5 pontos e apenas uma vitória somada no torneio, em casa, contra o Umuarama. Na rodada anterior, como visitante, perdeu para o Cascavel (PR) e voltou a ter um resultado ruim.