Familiares e amigos estão em busca de informações sobre o paradeiro do auxiliar administrativo Rafael de Oliveira, de 35 anos, desaparecido desde a tarde de 1º de julho de 2026. Segundo a família, ele saiu do trabalho por volta das 16h e não retornou para casa.

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Rafael mora no bairro Jaraguazinho, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Desde o desaparecimento, parentes têm divulgado a foto do homem nas redes sociais e pedido ajuda da população para localizar qualquer pista que possa contribuir com as buscas.