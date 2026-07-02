02 de julho de 2026
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SUMIÇO

Cadê o Rafael? Morador de Caraguá está desaparecido desde dia 1º

Por Da Redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Rafael de Oliveira, de 35 anos
Rafael de Oliveira, de 35 anos

Familiares e amigos estão em busca de informações sobre o paradeiro do auxiliar administrativo Rafael de Oliveira, de 35 anos, desaparecido desde a tarde de 1º de julho de 2026. Segundo a família, ele saiu do trabalho por volta das 16h e não retornou para casa.

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Rafael mora no bairro Jaraguazinho, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Desde o desaparecimento, parentes têm divulgado a foto do homem nas redes sociais e pedido ajuda da população para localizar qualquer pista que possa contribuir com as buscas.

De acordo com o relato divulgado pela família, o desaparecimento ocorreu após ele deixar o local de trabalho. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu paradeiro.

Os familiares reforçam que qualquer informação, mesmo que pareça simples, pode ser importante para ajudar na localização de Rafael.

CONTATO

Informações podem ser repassadas para

Telefone: (12) 99794-8157

Responsável pelo contato:

Tio Luiz

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