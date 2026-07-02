Familiares e amigos estão em busca de informações sobre o paradeiro do auxiliar administrativo Rafael de Oliveira, de 35 anos, desaparecido desde a tarde de 1º de julho de 2026. Segundo a família, ele saiu do trabalho por volta das 16h e não retornou para casa.
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Rafael mora no bairro Jaraguazinho, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. Desde o desaparecimento, parentes têm divulgado a foto do homem nas redes sociais e pedido ajuda da população para localizar qualquer pista que possa contribuir com as buscas.
De acordo com o relato divulgado pela família, o desaparecimento ocorreu após ele deixar o local de trabalho. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu paradeiro.
Os familiares reforçam que qualquer informação, mesmo que pareça simples, pode ser importante para ajudar na localização de Rafael.
CONTATO
Informações podem ser repassadas para
Telefone: (12) 99794-8157
Responsável pelo contato:
Tio Luiz