A tradição dos tambores japoneses será uma das principais atrações da 55ª Festa da Cerejeira em Flor, que acontece entre o fim de julho e a primeira quinzena de agosto, em Campos do Jordão. O festival reúne uma ampla programação voltada à cultura japonesa, com apresentações de taiko, danças típicas, gastronomia, artes marciais e atividades culturais em meio ao cenário formado por centenas de cerejeiras floridas.

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Inspirada no tradicional Hanami, celebração japonesa que marca a floração das cerejeiras, a festa será realizada no Parque da Cerejeira durante os finais de semana de 25 e 26 de julho, 1º, 2, 8, 9, 15 e 16 de agosto. O espaço abriga cerca de 800 árvores, que nesta época do ano ficam cobertas por flores em tons de rosa, atraindo visitantes de diferentes regiões.