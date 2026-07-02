A tradição dos tambores japoneses será uma das principais atrações da 55ª Festa da Cerejeira em Flor, que acontece entre o fim de julho e a primeira quinzena de agosto, em Campos do Jordão. O festival reúne uma ampla programação voltada à cultura japonesa, com apresentações de taiko, danças típicas, gastronomia, artes marciais e atividades culturais em meio ao cenário formado por centenas de cerejeiras floridas.
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Inspirada no tradicional Hanami, celebração japonesa que marca a floração das cerejeiras, a festa será realizada no Parque da Cerejeira durante os finais de semana de 25 e 26 de julho, 1º, 2, 8, 9, 15 e 16 de agosto. O espaço abriga cerca de 800 árvores, que nesta época do ano ficam cobertas por flores em tons de rosa, atraindo visitantes de diferentes regiões.
Um dos pontos altos da programação será a participação de 16 grupos de taiko da capital paulista e do interior. Entre eles está o Osasco Todoroki Daiko, reconhecido nacionalmente por conquistas no Festival Nacional de Taiko graças à precisão técnica e às apresentações marcadas pela intensidade dos tambores.
Também integra a programação o Gookai Wadaiko, um dos poucos grupos dedicados ao taiko no Vale do Paraíba, além de equipes da comunidade de Okinawa, que levam ao palco apresentações que combinam música, dança e figurinos tradicionais.
A edição deste ano ainda terá a participação do grupo PIPA, formado por crianças autistas, em uma apresentação que reforça a inclusão por meio da arte e da música.
Originado no Japão, o taiko possui raízes em cerimônias religiosas e celebrações populares. Ao longo dos séculos, a prática se consolidou como uma expressão artística que une ritmo, disciplina e trabalho coletivo, tornando-se um dos principais símbolos da cultura japonesa dentro e fora do país.
Além dos espetáculos musicais, o público poderá acompanhar apresentações de danças tradicionais japonesas (odori), demonstrações de artes marciais, visitar o bazar cultural e conferir o 4º Sakura Anime Show, que contará com concurso de cosplay. A programação artística inclui ainda shows de Ricardo Nakase, Fábia Tanabe, Norton Miasake, Arnô Ywane e outros convidados.
O evento também abre espaço para o intercâmbio cultural com grupos folclóricos internacionais, como Rambynas, da Lituânia, Volga, da Rússia, e Kyiv, da Ucrânia, ampliando a diversidade de atrações ao longo da programação.
Outra novidade desta edição é a revitalização do Túnel dos Desejos. No espaço, visitantes poderão escrever mensagens em pequenas placas de madeira em formato de flor. Ao encerramento da festa, os chamados tanzaku serão queimados em um ritual simbólico que representa o envio dos desejos ao universo.
A experiência inclui ainda uma praça gastronômica com pratos típicos da culinária japonesa, entre eles sushi, tempurá, yakisoba, udon e mochi, além de opções inspiradas na culinária da Serra da Mantiqueira. Durante o evento, artistas e parte do público costumam participar vestidos com trajes tradicionais japoneses.
Promovida pelo Sakura Home Residencial Sênior, instituição ligada à Associação Nipo-Brasileira de Assistência Social (Enkyo), a Festa da Cerejeira em Flor destina toda a renda obtida à manutenção do residencial e do Parque da Cerejeira, além de apoiar ações sociais, programas voltados ao envelhecimento saudável e iniciativas de preservação da cultura japonesa no Brasil.
Serviço
55ª Festa da Cerejeira em Flor de Campos do Jordão
Datas: 25 e 26 de julho; 1º, 2, 8, 9, 15 e 16 de agosto
Horário: das 9h às 16h
Local: Parque da Cerejeira – Avenida Tassaburo Yamaguchi, 2.173, Vila Albertina, Campos do Jordão (SP)
Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)
Estacionamento: R$ 40 (carro) e R$ 80 (van)
Venda antecipada: https://www.sympla.com.br/produtor/parquedacerejeira
Mais informações: https://enkyo.org.br/