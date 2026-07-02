A Guarda Civil Municipal prendeu, nesta quarta-feira (2), em São José dos Campos, um homem conhecido como “Homem-Aranha”, suspeito de envolvimento em uma série de roubos contra lojas da rede OXXO na cidade.

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Ele era procurado pela Justiça e foi localizado um dia depois de uma operação da Polícia Civil, conduzida pelo 3º Distrito Policial, que investigava a participação de dois homens em seis roubos registrados em unidades da rede.