A Guarda Civil Municipal prendeu, nesta quarta-feira (2), em São José dos Campos, um homem conhecido como “Homem-Aranha”, suspeito de envolvimento em uma série de roubos contra lojas da rede OXXO na cidade.
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Ele era procurado pela Justiça e foi localizado um dia depois de uma operação da Polícia Civil, conduzida pelo 3º Distrito Policial, que investigava a participação de dois homens em seis roubos registrados em unidades da rede.
Segundo a investigação, o suspeito usava uma máscara do personagem Homem-Aranha para dificultar a identificação durante os crimes. O acessório foi apreendido pela Polícia Civil durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão.
Na ação anterior, o outro investigado foi encontrado, preso e confessou participação nos roubos. Já o homem conhecido como “Homem-Aranha” não havia sido localizado nos endereços apontados pela investigação e passou a ser considerado foragido.
Após a prisão, a GCM informou que denúncias e informações repassadas pela população ajudaram na localização do suspeito.