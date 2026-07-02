A passagem de uma frente fria pela costa paulista deve mudar o tempo no Vale do Paraíba e no Litoral Norte entre esta sexta-feira (3) e domingo (5). Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o sistema vai aumentar a nebulosidade, provocar chuva em pontos da faixa leste e causar queda nas temperaturas.

No Litoral Norte, a chuva deve ocorrer com mais frequência nesta sexta-feira, de forma fraca a moderada e intermitente. A região também pode registrar ventos mais intensos, com risco de mar agitado.

Já no Vale do Paraíba, o principal destaque será a queda da temperatura, especialmente a partir da tarde desta sexta e durante o sábado (4). Em São José dos Campos, o Inmet emitiu aviso de declínio de temperatura, com queda prevista entre 3°C e 5°C e leve risco à saúde.