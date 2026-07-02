Nomeação

O marido de uma sobrinha do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), foi nomeado pelo prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), para o cargo de diretor do Departamento de Projetos Especiais, vinculado à Secretaria de Gabinete e Relações Institucionais. O salário será de R$ 12.320.

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Família

Rodrigo Celso Muassab é casado com Myriam Alckmin, que já foi vereadora por Pindamonhangaba. Myriam é filha de Maria Isabel, irmã mais velha do vice-presidente da República. Rodrigo é o presidente do PSB em Pinda - em Taubaté, o partido faz oposição ao governo Sérgio.