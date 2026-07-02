Nomeação
O marido de uma sobrinha do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), foi nomeado pelo prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), para o cargo de diretor do Departamento de Projetos Especiais, vinculado à Secretaria de Gabinete e Relações Institucionais. O salário será de R$ 12.320.
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Família
Rodrigo Celso Muassab é casado com Myriam Alckmin, que já foi vereadora por Pindamonhangaba. Myriam é filha de Maria Isabel, irmã mais velha do vice-presidente da República. Rodrigo é o presidente do PSB em Pinda - em Taubaté, o partido faz oposição ao governo Sérgio.
Agenda
Rodrigo foi nomeado para o cargo na Prefeitura de Taubaté no dia 24 de junho. Uma semana depois, nessa quarta-feira (1º), o marido da sobrinha de Alckmin esteve em Brasília com Sérgio. Os dois participaram de uma agenda com o vice-presidente da República.
Postagem
A reunião entre Alckmin, Rodrigo e Sérgio foi tema de uma postagem feita pelo prefeito nas redes sociais. No post, Sérgio afirmou que "quando o assunto é o futuro de Taubaté e dos taubateanos, não existe espaço para ideologia".
CAF
O governo Sérgio enxerga em Alckmin uma porta de entrada para resolver o impasse sobre a dívida do empréstimo do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina). A Prefeitura deve mais de R$ 330 milhões ao governo federal, que foi autorizado pela Justiça a bloquear contas do município para recuperar parte desse dinheiro. Além disso, a Prefeitura quer contratar novas operações de crédito para pagar as próximas parcelas do CAF - para isso, precisa que a União aceite ser avalista.
Acordo
"Nosso objetivo é construir uma solução responsável e definitiva. Estamos trabalhando para viabilizar um acordo para a dívida já vencida, dentro das possibilidades da Emenda Constitucional 136, e também buscando a aprovação de uma operação de crédito que permita alongar o pagamento das três parcelas futuras", escreveu Sérgio na postagem sobre a reunião com Alckmin.
Critérios
Questionada pela coluna, a Prefeitura alegou que "a nomeação de Rodrigo Celso Muassab para o cargo de diretor do Departamento de Projetos Especiais foi definida com base em critérios técnicos, considerando sua trajetória profissional, sua experiência na administração pública e seu perfil compatível com as atribuições da função".
Currículo
"Com formação em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior, Rodrigo possui mais de 20 anos de atuação em áreas ligadas à gestão pública, planejamento, relações institucionais, convênios, licitações e captação de recursos. Entre 2017 e 2024, exerceu funções estratégicas na Prefeitura de Guaratinguetá, incluindo os cargos de subsecretário de Turismo, secretário de Planejamento, Coordenação e Habitação e secretário de Indústria, Comércio e Gestão de Convênios. Nesse período, atuou na organização, destravamento, execução e acompanhamento de convênios e investimentos públicos em áreas como mobilidade urbana, habitação, turismo, educação, desenvolvimento econômico, regularização fundiária e infraestrutura", afirmou a Prefeitura.