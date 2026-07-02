A Polícia Civil prendeu três pessoas investigadas por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido em maio, no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. As prisões foram realizadas entre quarta-feira (1º) e quinta-feira (2).
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De acordo com a Delegacia Sede de Caraguatatuba, o crime é investigado como homicídio qualificado por meio cruel. Os mandados foram cumpridos durante diligências realizadas no próprio bairro onde o caso aconteceu.
O primeiro preso foi um homem de 23 anos, localizado na rua Um, no Morro do Algodão. No dia seguinte, os policiais deram continuidade à operação e cumpriram outros dois mandados de prisão temporária contra uma mulher de 33 anos e o filho dela, de 18 anos.
Durante a ação, os agentes também apreenderam um celular pertencente a um dos investigados. O aparelho será encaminhado para extração e análise pericial, com objetivo de auxiliar nas investigações.
Segundo a Polícia Civil, os três foram levados à Delegacia Sede Central, onde prestaram esclarecimentos. Ainda conforme a corporação, eles confessaram participação nos crimes investigados, incluindo o roubo de uma motocicleta da vítima fatal.
A Polícia Civil informou que as prisões fazem parte de um trabalho contínuo para esclarecer homicídios registrados na cidade. Outros casos também estão em fase avançada de investigação, e novas prisões podem ocorrer nos próximos dias.
Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.