A Polícia Civil prendeu três pessoas investigadas por envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido em maio, no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba. As prisões foram realizadas entre quarta-feira (1º) e quinta-feira (2).

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De acordo com a Delegacia Sede de Caraguatatuba, o crime é investigado como homicídio qualificado por meio cruel. Os mandados foram cumpridos durante diligências realizadas no próprio bairro onde o caso aconteceu.