A morte de Ronaldo Cezar Sandi, aos 54 anos, gerou grande comoção entre amigos, familiares e pessoas que conviveram com ele em Jacareí. Ronaldo morreu nesta quinta-feira (2), e a notícia foi lamentada nas redes sociais por conhecidos que destacaram sua amizade, competência profissional e trajetória marcada pelo respeito.
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Entre as homenagens, amigos lembraram Ronaldo como uma pessoa querida e muito respeitada. Darli Sant’Ana, que trabalhou com ele, lamentou a perda e o definiu como um grande amigo e profissional competente.
Outros conhecidos também manifestaram tristeza. Cleuza Bueno destacou que Ronaldo partiu ainda jovem e desejou conforto à família. Já Julio Braga relembrou momentos simples do convívio com ele, afirmando que costumava comprar ração na casa de ração que Ronaldo mantinha, e o descreveu como uma pessoa “gente boa”.
A notícia também surpreendeu amigos próximos. Marcia Wallace Gaspar escreveu que não acreditava na partida de Ronaldo e pediu que Deus conforte o coração dos familiares.
Em uma homenagem mais longa, Gustavo Paiva relembrou o período em que trabalhou na Corregedoria, entre 2012 e 2016, quando conheceu Ronaldo na Guarda Civil. Segundo ele, Ronaldo era um profissional respeitoso, que sempre recebia as pessoas com educação e sorriso no rosto. Gustavo também destacou que, mesmo quando tinham opiniões políticas diferentes, as conversas entre os dois eram marcadas pelo respeito e pela amizade.
A cerimônia de despedida de Ronaldo Cezar Sandi será realizada nesta sexta-feira (3), das 10h30 às 15h30, no Campo das Oliveiras, Sala Barcelona/Valência, na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí.
O sepultamento ocorrerá no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.