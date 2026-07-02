A morte de Ronaldo Cezar Sandi, aos 54 anos, gerou grande comoção entre amigos, familiares e pessoas que conviveram com ele em Jacareí. Ronaldo morreu nesta quinta-feira (2), e a notícia foi lamentada nas redes sociais por conhecidos que destacaram sua amizade, competência profissional e trajetória marcada pelo respeito.

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Entre as homenagens, amigos lembraram Ronaldo como uma pessoa querida e muito respeitada. Darli Sant’Ana, que trabalhou com ele, lamentou a perda e o definiu como um grande amigo e profissional competente.