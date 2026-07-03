O diretor e cineasta Luiz Paulo Lopes, de São José dos Campos, conquistou um importante reconhecimento internacional. Aos 23 anos, ele teve o curta documental "O Chamado do Oceano" selecionado para a 22ª edição do Festival Internacional de Cinema de Surf de Anglet, na França, considerado um dos principais eventos mundiais dedicados ao cinema de surfe. O festival será realizado entre os dias 19 e 22 de agosto.

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Além de integrar a programação oficial, o documentário também disputará o prêmio de Melhor Curta-Metragem, ampliando a projeção internacional da produção brasileira.