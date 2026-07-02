02 de julho de 2026
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RESGATE

Mulher é socorrida após se afogar em praia de Caraguatatuba

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Mulher é socorrida no mar
Mulher é socorrida no mar

Uma mulher de 77 anos, moradora de Campinas, foi socorrida após se afogar na Praia do Capricórnio, próximo à Lagoa Azul, em Caraguatatuba, nesta quinta-feira (2).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta das 12h30, para atendimento de uma ocorrência de afogamento em andamento no mar. A ação contou com apoio do Grupamento de Bombeiros Marítimo.

Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada da água por populares e estava na faixa de areia. Ela estava consciente, porém desorientada e bastante cansada, apresentando quadro de afogamento grau 2.

Segundo relato de uma amiga, as duas estavam próximas à costeira quando foram surpreendidas por uma onda e arrastadas para dentro do mar. A amiga conseguiu sair rapidamente, mas a idosa permaneceu na área de arrebentação até ser resgatada com ajuda de pessoas que estavam nas proximidades.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada pelos bombeiros à Santa Casa de Caraguatatuba, seguindo o protocolo para casos de afogamento.

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