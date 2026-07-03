A violência sexual contra crianças e adolescentes segue em alta na RMVale. Dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) revelam que a região registrou 282 casos de estupro de vulnerável entre janeiro e maio de 2026, o maior número da série histórica iniciada em 2017.

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O volume representa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 271 casos. O avanço reforça a tendência de aumento da violência contra mulheres, crianças e adolescentes observada nos últimos anos na região.