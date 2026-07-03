A violência sexual contra crianças e adolescentes segue em alta na RMVale. Dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) revelam que a região registrou 282 casos de estupro de vulnerável entre janeiro e maio de 2026, o maior número da série histórica iniciada em 2017.
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O volume representa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 271 casos. O avanço reforça a tendência de aumento da violência contra mulheres, crianças e adolescentes observada nos últimos anos na região.
Ao todo, o Vale do Paraíba contabilizou 369 registros de estupro nos cinco primeiros meses de 2026. Desse total, 282 correspondem a estupros de vulnerável, o que representa 76,4% de todos os crimes sexuais registrados no período.
Mais de três em cada quatro vítimas de estupro são consideradas vulneráveis, grupo formado principalmente por menores de 14 anos e pessoas que, por alguma condição, não possuem capacidade de oferecer consentimento.
Enquanto os casos envolvendo vítimas vulneráveis cresceram e bateram recorde histórico, os demais registros de estupro caíram 14,72%. Foram 87 ocorrências entre janeiro e maio de 2026, contra 102 no mesmo intervalo de 2025.
Apesar da redução nos casos de estupro que não envolvem vítimas vulneráveis, o aumento dos crimes contra crianças e adolescentes fez com que a violência sexual permanecesse em patamar elevado na região.
Os números reforçam a preocupação de especialistas e autoridades com a necessidade de ampliar políticas públicas de prevenção, proteção às vítimas e combate aos agressores.
Os dados da SSP mostram que o crescimento dos estupros de vulnerável tem sido o principal fator de pressão sobre os indicadores de violência contra a mulher e contra crianças e adolescentes no Vale do Paraíba, consolidando 2026 como o pior ano da série histórica para esse tipo de crime no acumulado dos cinco primeiros meses.