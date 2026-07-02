Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (1º), durante uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Crispim, em Pindamonhangaba. A ação resultou na apreensão de quase seis quilos de entorpecentes, além de balanças de precisão e aparelhos celulares utilizados, segundo a polícia, na atividade criminosa.
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De acordo com o Baep, os policiais receberam informações de que uma residência era utilizada para o armazenamento de drogas. Durante a abordagem, por volta das 22h55, os agentes localizaram os dois suspeitos e encontraram uma grande quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização.
Ao todo, foram apreendidos oito tijolos de maconha, uma porção da droga a granel, 120 pedaços de maconha, 415 invólucros e 107 potes da mesma substância, além de 135 porções de dry.
Também foram encontrados 1.295 eppendorfs de cocaína, uma porção da droga a granel, 145 invólucros de cocaína e 307 pedras de crack. Os policiais ainda apreenderam dois aparelhos celulares e duas balanças de precisão.
Segundo o levantamento da polícia, a apreensão totalizou 3,795 quilos de maconha, 1,930 quilo de cocaína e 130 gramas de crack, somando aproximadamente 5,9 quilos de drogas.
A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Pindamonhangaba, onde os dois suspeitos permaneceram presos e à disposição da Justiça. O caso será investigado para apurar a possível participação de outros envolvidos no esquema de tráfico de drogas.