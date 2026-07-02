Dois homens foram presos por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (1º), durante uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) no bairro Crispim, em Pindamonhangaba. A ação resultou na apreensão de quase seis quilos de entorpecentes, além de balanças de precisão e aparelhos celulares utilizados, segundo a polícia, na atividade criminosa.

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De acordo com o Baep, os policiais receberam informações de que uma residência era utilizada para o armazenamento de drogas. Durante a abordagem, por volta das 22h55, os agentes localizaram os dois suspeitos e encontraram uma grande quantidade de entorpecentes já fracionados e prontos para comercialização.