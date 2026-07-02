A Polícia Civil prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, realizada nesta quarta-feira (2), no bairro Parque Três Marias.

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De acordo com a DEIC, a ação foi resultado de uma investigação conduzida por policiais civis, que realizavam diligências veladas na região. Durante o monitoramento, os investigadores identificaram um homem comercializando entorpecentes e realizaram a abordagem.