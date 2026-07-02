A Polícia Civil prendeu um casal em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico durante uma operação da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, realizada nesta quarta-feira (2), no bairro Parque Três Marias.
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De acordo com a DEIC, a ação foi resultado de uma investigação conduzida por policiais civis, que realizavam diligências veladas na região. Durante o monitoramento, os investigadores identificaram um homem comercializando entorpecentes e realizaram a abordagem.
Com o suspeito, foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack. A partir da dinâmica observada pelos policiais e das informações obtidas durante a abordagem, a equipe descobriu que havia mais drogas armazenadas na residência do investigado.
No imóvel, os agentes localizaram a companheira do suspeito, que, segundo a Polícia Civil, era responsável por guardar os entorpecentes.
Ao todo, foram apreendidas 48 pedras de crack, 222 pinos de cocaína, 23 porções de maconha, além de dinheiro em espécie, principalmente em notas de pequeno valor, e aparelhos celulares, que serão analisados para dar continuidade às investigações.
O casal foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos permaneceram presos e estão à disposição da Justiça.
A Polícia Civil destacou que esta é mais uma ação de combate ao tráfico de drogas em Taubaté. Na terça-feira (1º), outras três pessoas já haviam sido presas em uma operação da Deic no bairro Barreiro, também por envolvimento com o tráfico de entorpecentes.
Segundo a corporação, as operações reforçam o trabalho contínuo de enfrentamento às organizações criminosas que atuam no município.