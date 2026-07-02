A rede municipal de ensino de São José dos Campos concentra o maior número de afastamentos de servidores públicos por licença médica e tem na saúde mental o principal motivo das ausências.

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Um estudo epidemiológico da Prefeitura mostra que a Educação respondeu por 56% de todos os afastamentos superiores a 15 dias registrados em 2024, evidenciando o impacto do adoecimento emocional entre os profissionais e reforçando a preocupação com a escalada da violência nas escolas.