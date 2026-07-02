O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio registrado na noite desta quarta-feira (1º), no bairro Barra Velha, em Ilhabela. A ocorrência foi atendida por volta das 19h36, na rua Antônio Carlos Aires da Fé, após um chamado informar que um estabelecimento comercial do tipo adega estaria em chamas.

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Ao chegar ao endereço, a equipe constatou que o incêndio não havia atingido o imóvel. As chamas estavam restritas a alguns pallets de madeira localizados em uma área externa, sem oferecer risco à edificação, aos estabelecimentos vizinhos ou às pessoas.