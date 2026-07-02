O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio registrado na noite desta quarta-feira (1º), no bairro Barra Velha, em Ilhabela. A ocorrência foi atendida por volta das 19h36, na rua Antônio Carlos Aires da Fé, após um chamado informar que um estabelecimento comercial do tipo adega estaria em chamas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ao chegar ao endereço, a equipe constatou que o incêndio não havia atingido o imóvel. As chamas estavam restritas a alguns pallets de madeira localizados em uma área externa, sem oferecer risco à edificação, aos estabelecimentos vizinhos ou às pessoas.
Os bombeiros realizaram o combate ao fogo e extinguiram completamente o foco do incêndio, eliminando também qualquer possibilidade de reignição.
Após a vistoria e a confirmação de que o local estava seguro, a ocorrência foi encerrada sem registro de vítimas ou danos ao estabelecimento comercial.