Uma mulher foi presa em Caçapava com 1.134 porções de drogas variadas. A prisão ocorreu na quarta-feira (1º), no bairro Eldorado.
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Policiais da 3ª Cia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento, visualizaram o condutor de um veículo preto entregando uma sacola para a mulher que estava na via pública, em frente a uma residência. O condutor recebeu ordem de parada, mas desobedeceu e fugiu.
No imóvel, a equipe localizou:
- 531 porções de cocaína;
- 270 porções de crack;
- 213 porções de maconha;
- 120 frascos de lança-perfume.
Ela foi encaminhada ao plantão policial e permaneceu presa, à disposição da Justiça.