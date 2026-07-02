Uma mulher foi presa em Caçapava com 1.134 porções de drogas variadas. A prisão ocorreu na quarta-feira (1º), no bairro Eldorado.

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Policiais da 3ª Cia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) em patrulhamento, visualizaram o condutor de um veículo preto entregando uma sacola para a mulher que estava na via pública, em frente a uma residência. O condutor recebeu ordem de parada, mas desobedeceu e fugiu.