Um idoso de 70 anos ficou gravemente ferido após a queda de um muro no bairro Jardim Califórnia, Caraguatatuba. O acidente ocorreu por volta das 9h45 desta quinta-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, além de duas viaturas da corporação, uma USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi empenhada no socorro à vítima.