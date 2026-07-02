02 de julho de 2026
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ACIDENTE

Muro desaba e idoso fica ferido sob os escombros em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Queda de muro deixou idoso gravemente ferido
Queda de muro deixou idoso gravemente ferido

Um idoso de 70 anos ficou gravemente ferido após a queda de um muro no bairro Jardim Califórnia, Caraguatatuba. O acidente ocorreu por volta das 9h45 desta quinta-feira (2).

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e, além de duas viaturas da corporação, uma USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi empenhada no socorro à vítima.

Após a retirada do homem dos escombros, constatou-se uma parada cardiorrespiratória, e a equipe deu início às manobras de reanimação cardiopulmonar. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Caraguatatuba em estado grave e instável, embora a parada cardíaca tenha sido revertida.

As causas do desabamento ainda serão investigadas.

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