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ANÁLISE DE EMENDAS

Câmara de Taubaté adia votação do projeto da LDO de 2027

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/CMT
Projeto elaborado pelo prefeito Sérgio Victor prevê receita de R$ 2,63 bilhões para Taubaté em 2027; LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte
Projeto elaborado pelo prefeito Sérgio Victor prevê receita de R$ 2,63 bilhões para Taubaté em 2027; LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte

A Câmara de Taubaté adiou a votação do projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. De autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo), o texto estava na pauta da sessão extraordinária dessa quinta-feira (2), mas não foi votado devido ao prazo regimental para que as comissões permanentes analisassem emendas apresentadas pela manhã.

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A LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte. A Câmara deve convocar uma nova sessão extraordinária para votar o projeto nos próximos dias.

A proposta prevê que Taubaté terá receita de R$ 2,63 bilhões no ano que vem. Para efeito de comparação, a receita prevista para 2026 é de R$ 2,5 bilhões. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 5,12%, ficaria abaixo da inflação prevista para esse ano, de 5,30%.

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