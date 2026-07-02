A Câmara de Taubaté adiou a votação do projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. De autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo), o texto estava na pauta da sessão extraordinária dessa quinta-feira (2), mas não foi votado devido ao prazo regimental para que as comissões permanentes analisassem emendas apresentadas pela manhã.

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A LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte. A Câmara deve convocar uma nova sessão extraordinária para votar o projeto nos próximos dias.