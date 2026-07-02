Uma inspeção da Vigilância Sanitária a um supermercado em Caraguatatuba resultou na apreensão de 2.370 maços de cigarro irregulares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os produtos são de origem paraguaia, sem registro ou autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para comercialização no Brasil.