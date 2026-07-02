02 de julho de 2026
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EM CARAGUATATUBA

Ação apreende 2,3 maços de cigarros irregulares em supermercado

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Uma inspeção da Vigilância Sanitária a um supermercado em Caraguatatuba resultou na apreensão de 2.370 maços de cigarro irregulares.

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Os produtos são de origem paraguaia, sem registro ou autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para comercialização no Brasil.

Essa é a segunda ocorrência no mesmo estabelecimento e, além dos produtos disponíveis para a venda, a fiscalização localizou outros armazenados em descumprimento à RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) nº 896/2024, da Anvisa, e à Lei Estadual nº 10.083/1998, que institui o Código Sanitário do Estado de São Paulo.

Todo material foi apreendido e inutilizado

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