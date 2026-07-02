A Câmara de Taubaté aprovou nessa quinta-feira (2), em sessão extraordinária, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que faz a revisão do Código de Obras e Edificações.

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A proposta recebeu o voto favorável de 15 dos 19 vereadores. As exceções foram Diego Fonseca (PL), que se absteve; Moises Pirulito (Podemos) e Talita (PSB), que não estavam na sessão; e Richardson da Padaria (União), que é o presidente da Câmara e votaria apenas em caso de desempate.